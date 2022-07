David Carmo já fala à dragão: «Ansioso por ir à luta com esta camisola»

Oficializado esta terça-feira como reforço dos dragões, David Carmo falou pela primeira vez como jogador do FC Porto aos meios do clube. Apontando a camisola azul e branca que irá vestir, com o número 4, como uma "responsabilidade boa", o central mostrou-se "ansioso por ir à luta" com as cores portistas."Sente-se desde logo a grandeza do clube. É uma responsabilidade boa e sente-se a importância que é representá-la. Estou ansioso por vesti-la e lutar pelo FC Porto.""Penso sempre passo a passo e sinto que este é um passo pelo trabalho que tenho feito. É assim que vou continuar, pois esse é o caminho do sucesso."