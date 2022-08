David Carmo titular no jogo do FC Porto B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

David Carmo está afastado das opções de Sérgio Conceição devido ao castigo de dois jogos que lhe foi aplicado no fim da época passada, mas isso não impede que o defesa-central seja útil ao FC Porto. Prova disso é o facto de o jovem ser titular na partida deste domingo da equipa B azul e branca.O internacional jovem por Portugal não pôde ser utilizado na Supertaça nem na 1ª jornada da Liga Bwin, pelo que fará a estreia ao serviço do FC Porto na equipa B. Os dragões defrontam o Sp. Covilhã às 18 horas.Francisco Meixedo, Vasco Sousa e Bernardo Folha, que também têm trabalhado com a equipa principal, são também opções iniciais de António Folha.