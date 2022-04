David Vinhas renovou pelo FC Porto até 2026: «Gostava de seguir a carreira do Pepe»

David Vinhas “Era algo que ambicionava há muito tempo, sempre foi o meu desejo e agora que se concretizou, estou muito feliz"

David Vinhas renovou contrato com o FC Porto até 2026, colocando assim um ponto final nas dúvidas que existiam em relação ao seu futuro. O central e capitão da equipa sub-19 dos dragões chegou a estar na órbita do Sporting, mas face ao seu amor pelo FC Porto esse interesse acabou por cair por terra."Era algo que ambicionava há muito tempo. Sempre foi o meu desejo, e agora que se concretizou estou muito feliz. Esta sempre foi a minha casa desde os 13 anos de idade e é um sentimento de muito orgulho, quero continuar aqui por muitos anos", começou por referir David Vinhas, de 19 anos, aos canais de informação do FC Porto.O jovem central revelou o orgulho de ser capitão do FC Porto e manifestou a vontade de seguir as pisadas de Pepe."Seguindo os exemplos dos maiores capitães que já passaram neste clube, é uma responsabilidade muito grande e não me acarreta nada de especial, porque sempre tive o sentimento de líder dentro de mim. Influenciar os meus colegas de equipa é sempre bom e é muito bom ser capitão. Neste momento, o meu objetivo é ser campeão nacional, seria o culminar de uma formação fantástica que cumpri neste clube. Passando para o futebol profissional, claro que temos o exemplo do nosso capitão, o Pepe, e gostava de seguir a carreira dele que, se Deus quiser, vai durar muitos anos ainda", referiu ainda.Esta época, David Vinhas vai com 33 jogos pela equipa sub-19 do FC Porto, dos quais 27 foram para o campeonato e seis na Youth League da UEFA.