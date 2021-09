De Alvalade ao Olival com paragem no Santuário de Fátima

Já começa a virar tradição, sobretudo desde que o comando técnico do FC Porto foi assumido por Sérgio Conceição. Sempre que os dragões jogam em Lisboa, o regresso ao Porto implica uma escala de fé no Santuário de Fátima e, esta madrugada, após o empate (1-1) no clássico com o Sporting não foi diferente.





Foi, de resto, um estreante nesta rotina quem deu conta da paragem da comitiva portista em Fátima. O brasileiro Pepê, que foi lançado já nos minutos de compensação do duelo com o Sporting, registou o momento numa fotografia e, posteriormente, partilhou-a na rede social Instagram. "Gratidão por tudo", escreveu na imagem.Os dragões seguiram, depois, para o Olival, de onde partiram para a capital e vão começar, agora, a preparar o jogo da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira, em Madrid, frente ao Atlético.