De Fábio Vieira a Luis Díaz: espanhóis atentos à "mina de ouro" do FC Porto

A venda de Luis Díaz ao Liverpool em janeiro por 45 milhões de euros (que poderão chegar aos 60 M€) , a juntar à recente transferência de Fábio Vieira - para o Arsenal, por 35 M€ - e à saída iminente de Vitinha para o PSG, têm feito do FC Porto um dos clubes mais ativos nos últimos tempos no mercado, e esta terça-feira a imprensa espanhola dá destaque a isso mesmo.A 'Marca' refere o trabalho que os dragões têm realizado na venda dos ativos mais valiosos, e lembra algumas das transferências mais caras dos azuis e brancos nos últimos anos, recorrendo a nomes como Éder Militão, Fábio Silva, André Silva ou Ricardo Pereira, a acrescentar, claro, a Luis Díaz e Fábio Vieira.Para além disso, o jornal espanhol lembra que a 'saga' das transferências pode não ficar por aqui, uma vez que existe interesse em jogadores como Otávio, Evanilson ou Toni Martínez.De resto, a mesma fonte salienta o facto de Real Madrid, Atlético Madrid, Liverpool, Manchester United e Milan serem os cinco 'tubarões que mais pescam' no Dragão: só estes, já renderam um total de 192 milhões de euros aos cofres do FC Porto.