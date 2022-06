Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

De Hélder Postiga a Luis Díaz: Premier League já deixou mais de 400M€ no Dragão neste milénio Fábio Vieira, no radar do Leicester, pode juntar-se à lista de jogadores do FC Porto que rumaram a Inglaterra





Luís Díaz foi um negócio milionário muito bem sucedido

• Foto: EPA