De sorriso bem rasgado: as primeiras imagens de Wendell no Olival

Wendell foi a grande novidade do treino do FC Porto, esta sexta-feira, no Olival. O lateral-esquerdo, oficializado na quinta-feira, já esteve às ordens de Sérgio Conceição e, a julgar pelas imagens divulgadas pelo clube, deu esse passo com enorme alegria.





Numa das imagens partilhadas, o ex-Bayer Leverkusen surge mesmo de sorriso rasgado, demonstrando a felicidade de se juntar à nova equipa.De resto, a fotogaleria disponibilizada pelos dragões permite também ver Corona e Francisco Meixedo, guardião que assumirá as funções de terceiro guarda-redes, após a lesão de Marchesín. Sérgio Conceição, refira-se, elogiou bastante o jovem e a sua forma de trabalhar.