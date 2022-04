Deco: «O presidente disse para eu não sair porque iríamos ganhar a Champions»

Deco foi mais uma das figuras do FC Porto a falar sobre Pinto da Costa, por ocasião dos 40 anos da presidência do líder dos dragões, e recordou os melhores momentos que passou com ele, um deles quando Pinto da Costa o aconselhou a ficar no clube mais uma época, depois de vencer a Taça UEFA, para ganhar a Champions."Fiquei no FC Porto mais uma época, porque o presidente disse para eu não sair, porque iríamos ganhar a Champions. Na altura não ri, mas imaginava que seria muito difícil. Tínhamos conquistado bem a Taça UEFA, com contundência, e ele falou com uma grande convicção. No momento duvidei um pouco, mas foi marcante, até porque ele disse que depois me deixaria sair para onde quisesse, independentemente da questão financeira", recordou o antigo médio, em declarações ao Porto Canal, destacando a personalidade de Pinto da Costa."Quando fui para o FC Porto tinha uma mistura de ansiedade e vontade de conhecer uma figura como ele. Mantenho até hoje com ele uma relação de respeito e amizade, é uma referência enquanto presidente e amigo. Tem uma grande capacidade de raciocínio, a forma como está à frente, tem uma perspicácia acima da média. Seria impossível manter a gestão de um clube como o FC Porto durante tantos anos se não tivesse equilíbrio, tanto no momento da euforia, nas vitórias, como nos momentos difíceis. É a pessoa mais serena nesses momentos", vincou o antigo internacional português.