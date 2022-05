Deco vai voltar a vestir a camisola dos dragões

Deco é um dos históricos campeões europeus de 2004 que vai voltar a vestir a camisola dos dragões, neste caso para representar a equipa do FC Porto Vintage no jogo de amanhã, frente ao Gil Vicente, às 11 horas, no Estádio do Dragão. A entrada é livre para todos os adeptos, através da porta 18, ou seja, os anos que passaram desde essa conquista em Gelsenkirchen, na Alemanha.Para além do Mágico, a formação portista vai contar com outros campeões europeus que fizeram parte dessa equipa histórica, como Ricardo Carvalho, Pedro Mendes e Bruno Moraes. Carlos Secretário, que também fazia parte desse plantel, e Jaime Magalhães, campeão europeu em 1987, também estarão presentes, mas sem jogar.Um momento para os adeptos do FC Porto voltarem a vibrar com alguns dos seus ídolos, como aconteceu recentemente num encontro diante dos veteranos do Rio Ave.