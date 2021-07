Defesa central do Estrela da Amadora a caminho do FC Porto

Zé Pedro, do Estrela da Amadora, vai reforçar os quadros do FC Porto, a troco de 250 mil euros por 80% do passe. O defesa-central, de 24 anos, estará à disposição de António Folha na equipa B dos dragões.





Segundo nos foi possível apurar, as boas relações entre os dois clubes viabilizaram a transferência de Zé Pedro, que foi um dos melhores defesas centrais da última edição do Campeonato de Portugal.