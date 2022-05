Defesa de Sérgio Conceição usa imagens para comprovar a sua versão da garagem do Dragão

A defesa de Sérgio Conceição vai usar as imagens que constam do relatório da Comissão de Instrutores da Liga para, na sua perspetiva, comprovar a tese do técnico de que não assistiu, nem esteve envolvido, no alegado confronto entre outros elementos da estrutura azul e branca e o presidente do Sporting, Frederico Varandas.A uma pergunta de, na última conferência de imprensa de antevisão, o técnico deixou clara a sua posição numa altura em que já tinha conhecimento dos factos alegados contra si no processo. "Estive 10 segundos com o Rui [Cerqueira], por onde passam os autocarros, a 15 metros do meu gabinete. Não pode haver um polícia, um delegado da Liga, não há nenhuma imagem, nenhuma pessoa idónea que pessoa dizer que eu fiz isto ou aquilo ou que alguém fez aquilo que é relatado na acusação", asseverou, numa posição que será reafimada em sede de audiência junto do Conselho de Disciplina da FPF.A expressão "não estive presente, pura e simplesmente", é anterior e refere-se ao facto de, conforme realça, não ter presenciado as situações mais graves que foram reportadas pelos elementos do Sporting e que servem de base à acusação. "Perturba-me que se fale mais nestes episódios - a situação que houve nos festejos, nesta situação de possível confusão - do que na conquista de um título. Em relação ao caso em si, tenho muita dificuldade em falar dele porque não sei o que aconteceu. Não estive presente, pura e simplemente. (...) Não tenho a dizer mais nada. A acusação é feita com base no testemunho de 5 pessoas ligadas ao Sporting. São fases do processo que não posso entrar por aí", acrescentou.O único documento mencionado que coloca Conceição na garagem do Dragão é o relatório policial mas, segundo a sua defesa, não menciona pormenores que sustentem a acusação de "lesão da honra e reputação" que o coloca em risco de ser suspenso de um mês a dois anos com multa entre cinco e 30 mil euros.De acordo com a PSP, pelas 23H05 desse dia 11 de fevereiro de 2022, foi isto que sucedeu: "Após conferência de imprensa do presidente do SCP e quando este se dirigia para a zona técnica, foi interpelado por agentes desportivos pertencentes ao FCP (destacando-se o vice-presidente Vítor Baía, o treinador Sérgio Conceição e o diretor de comunicação Rui Cerqueira), havendo alguma tensão no local entre os intervenientes, com intervenção policial para separar as partes em conflito."Já Sérgio Conceição vai recorrer às imagens de vídeo-vigilância, que em parte já foram divulgadas por, dando conta da saída do local de Frederico Varandas pelas 23H01, isto sem que seja visível a presença do técnico. O presidente do Sporting, mesmo ao referir que foi alvo de insultos por parte de Conceição, declara que este "ficou sempre em segundo plano (...) sem nunca se aproximar do depoente" e pode ler-se ainda, de resto, no documento a que tivemos acesso, que "o depoente não sabe que elementos compunham o aglomerado de pessoas que se foi formando à volta do arguido Vítor Baía".A defesa do treinador entende que isso o afasta do "conflito" que a PSP menciona, justifica as declarações proferidas em conferência de imprensa e anula o envolvimento em supostas "tentativas de agressão" que chegaram a ser noticiadas na sequência do clássico de 11 de fevereiro e que configuravam um cenário de penalização mais pesado.Pelo que, segundo a mesma linha que será sustentada perante o CD da FPF, não existe contradição ou mentira, expressão mencionada nas últimas críticas do Sporting, na posição que Sérgio Conceição assumiu publicamente em todo este imbróglio, dado que, apesar de já estar sob acusação, a sua versão só hoje será dada a conhecer, em sede própria, aos órgãos disciplinares.