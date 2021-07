Depois de Pepê, seguem-se Otávio e Evanilson

Depois de Pepê, hoje é a vez de Otávio e Evanilson terem permissão para se apresentarem ao trabalho no Olival, após terem cumprido igualmente um período de isolamento profilático. Sendo dois jogadores nascidos no Brasil, serão certamente importantes na integração do reforço portista. Dessa forma, ficarão a faltar apenas os internacionais para que o grupo fique completo. Agustín Marchesín e Luis Díaz, na Copa América, e Jesús Corona, na Gold Cup, são os únicos que ainda se encontram em competição. Os restantes, nomeadamente Pepe e Sérgio Oliveira, estão de férias.