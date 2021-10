Depois do hat trick... Taremi levou a bola para casa

Após o apito final no Tondela-FC Porto, as atenções continuaram centradas em Taremi. Além de ter feito o primeiro hat trick com a camisola do FC Porto, esse também foi o primeiro nesta edição da Liga Bwin, permitindo-lhe ultrapassar Luis Díaz e isolar-se no topo da tabela de melhores marcadores da prova.





Por tudo isso, fez por merecer a bola do jogo. E assim foi. O avançado levou a bola para casa, sendo que o 'troféu' foi-lhe entregue pelo capitão Pepe e a verdade é que mesmo dentro do autocarro da equipa o iraniano mantém a bola sempre por perto.A prova surge através de um instastory divulgado por Marchesín, onde é visível Taremi sentado no autocarro, na viagem de regresso ao Porto, com a bola colocada mesmo à sua frente.