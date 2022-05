Derlei: «Se continuarmos com o Sérgio Conceição, continuaremos a ganhar muitos mais títulos»

Derlei fez votos para que Sérgio Conceição continue a ser o treinador do FC Porto. "O Sérgio Conceição está de parabéns, porque nos três títulos viu o FC Porto a fazer uma renovação no plantel, o que é normal. Todos os anos, os jogadores do FC Porto são cobiçados e é normal que o FC Porto tenha de vender. Temos o exemplo desta época, em que o Luis Díaz foi o principal jogador, saiu, mas mesmo assim o Sérgio fez com que a equipa continuasse a jogar da mesma forma, sem perder rendimento", referiu ao Porto Canal.E continuou: "O presidente sempre teve a preocupação de manter os treinadores o mais tempo possível no clube e isso dá mais tranquilidade para trabalhar. Se continuarmos com o Sérgio Conceição, continuaremos a ganhar muitos mais títulos.""Festejar títulos é sempre importante, ainda tenho guardado o chapéu do meu primeiro título conquistado no FC Porto. Está no meu museu em casa, faz lembrar os bons momentos, é uma sensação maravilhosa ser campeão nacional."Ainda há mais uma final pela frente e sabemos que vai ser difícil. Por vezes, as equipas de menor dimensão conseguem vencer os grandes. Mas o FC Porto está preparado para isso e esperamos conquistar mais um troféu.