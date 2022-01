Despedida a Maria Amélia

Falecida na terça-feira, aos 88 anos, Maria Amélia Canossa, a voz do hino portista, foi homenageada antes do embate com o Marítimo, tendo sido passadas imagens da intérprete da marcha e hino portista nos ecrãs gigantes ao mesmo tempo que se ouviam muitos aplausos das bancadas, enquanto a claque Super Dragões exibiu uma tarja com a mensagem: “Como nós, um de nós.” Durante o minuto de silêncio, foi passada a mensagem deixada a título póstumo pela artista.

Entretanto, nos festejos do primeiro golo da partida, foram lançados petardos e outros artefactos pirotécnicos, o que deverá render uma multa aos dragões.