Depois de dois dias de folga, concedidos na sequência do triunfo sobre o Benfica, na Taça de Portugal, o FC Porto volta aos treinos esta manhã, no Olival, iniciando a preparação do reencontro com as águias, desta feita para o campeonato. Nesse clássico, Evanilson será baixa, por castigo, face à expulsão na Taça.