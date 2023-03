Dia para reavaliações no regresso ao Olival

Cumprido um dia de folga, o FC Porto arranca esta tarde (16 horas) a preparação para a receção ao Estoril, agendada já para sexta-feira. Será dia para reavaliar a condição física dos elementos que continuam entregues ao departamento clínico, nomeadamente Galeno e Evanilson, assim como para perceber se Pepê não agravou em Chaves o problema que o impediu de treinar na semana passada.

No que a Galeno e Evanilson diz respeito, frisar que ambos estiveram no Olival tanto no sábado como ontem para prosseguirem com o tratamento às respetivas lesões, sendo que ambos acalentam expectativas de, pelo menos, entrarem nas contas para o importante duelo com o Inter.

Realçar ainda que João Mário e Uribe regressam às opções com o Estoril após terem cumprido castigo em Chaves.