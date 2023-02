Diamantino Figueiredo e a expulsão de Sérgio Conceição: «É inadmissível, não percebo»

Diamantino Figueiredo, um dos adjuntos de Sérgio Conceição, analisou, esta quarta-feira, a vitória do FC Porto na Madeira, no terreno do Marítimo (2-0) , sublinhando que o treinador dos dragões não fez nada de mais para ter sido expulso."[Da 1.ª para a 2.ª parte] Mudou a nossa postura, e só por isso é que conseguimos levar daqui os três pontos, que foi aquilo para o qual trabalhámos. A nossa agressividade tem sido, ao longo destes anos, sempre boa. Quer na disputa da primeira ou da segunda bola. É assim que jogamos. As equipas tentam equilibrar isso de certo modo, mas não percebo estas expulsões, principalmente do nosso treinador e do Vítor Bruno", explicou em declarações à Sport TV.E prosseguiu: "Somos uma equipa muito consistente naquilo que é a nossa cabeça, no que tínhamos de pensar. Pensámos no que tínhamos de fazer e claramente fomos equilibrados. Expulsões no banco? Não foi por nada. Especialmente o Sérgio... O Vítor protestou, mas nada de muito agressivo. Para mim a expulsão de Sérgio Conceição é inadmissível", concluiu.