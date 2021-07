Díaz e o sucesso na Copa América: «Ganhei muitas coisas com o que aprendi no FC Porto»

Luis Díaz chegou ontem a Faro e, na manhã desta terça-feira, já treinou com os restantes colegas nos relvados da unidade hoteleira onde o FC Porto está instalado.





Para trás ficou uma campanha memorável em termos individuais na Copa América, prova em que ajudou a Colômbia a conquistar o último lugar do pódio. Além de melhor marcador da prova, a par de Messi, Díaz também conquistou um lugar no onze ideal e foi eleito o jogador revelação.Agora, diz o próprio, "é importante mudar o chip" e promete foco total no FC Porto, que tanto contribuiu para o seu sucesso na referida prova continental."Sim, completamente. A nível individual ganhei muitas coisas com o que aprendi no FC Porto, o que me deixa muito contente e agradecido", afirmou em declarações ao Porto Canal e à FC Porto TV."Estou muito feliz por regressar à minha equipa e vou trabalhar ao máximo para o que aí vem. Vou dar sempre tudo o que tenho", afirmou o colombiano, já de olhos postos no arranque oficial da época.