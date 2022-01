Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Díaz e Uribe aumentam lista de ausentes no FC Porto diante do Marítimo Taremi só aguarda a confirmação do regresso à seleção do Irão. Isto com Zaidu na CAN





PROBLEMA. Dupla cafetera vai desfalcar a equipa de Sérgio Conceição na receção aos insulares

• Foto: josé gageiro / movephoto