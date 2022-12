Dinis Rodrigues assina o primeiro contrato profissional com o FC Porto

Dinis Rodrigues assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto. O ala português, de apenas 17 anos, alinha habitualmente pelos sub-19 mas já se estreou inclusivamente pela equipa B dos dragões.O jovem jogador portista não podia estar mais orgulhoso com este momento. "É um orgulho muito grande assinar este contrato e queria isto desde que cheguei ao FC Porto. Agora é continuar a pensar à frente e quem sabe se um dia não posso pisar o relvado do Dragão com o estádio cheio", frisou em declarações ao site dos azuis e brancos.Dinis Rodrigues revelou, depois, quem é o jogador que tem como exemplo, também ele um futebolista formado no FC Porto. "Tenho o exemplo do João Mário, que por acaso conheço, e é um excelente jogador. Se puder fazer um trajeto como o dele, melhor para mim. Pode fazer várias posições e gosto muito do futebol dele", sublinhou.