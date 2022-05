Diogo Abreu despede-se do FC Porto antes de rumar ao Sporting: «Vivi momentos inesquecíveis»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Abreu (@diogoabreu76)

Diogo Abreu, médio de 19 anos que está a caminho do Sporting , despediu-se esta sexta-feira do FC Porto."Portistas, hoje chega ao fim um ciclo da minha vida e da minha curta carreira. Termina a minha ligação com o Futebol Clube do Porto.Foram anos onde vivi momentos inesquecíveis, que vou guardar para toda a minha vida. Lindos anos de muita aprendizagem, de muitas alegrias e de um grande crescimento como jogador, mas sobretudo como ser humano.Quero agradecer a todos envolvidos neste processo, desde treinadores a todos os membros do staff, fisioterapeutas, médicos, direção e colegas de equipa, muitos deles levarei para sempre no meu coração.Uma palavra de agradecimento também aos adeptos que demonstraram sempre um enorme carinho por mim.10 anos não são 10 dias…Obrigado, Futebol Clube do Porto."