Diogo Costa ansioso por ir ao Qatar: «Temos todas as possibilidades de ganhar o Mundial»

Diogo Costa assumiu, nos últimos meses, a titularidade na baliza da Seleção Nacional e é com alta ambição que olha para o Mundial do Qatar, que arranca no próximo dia 20 de novembro. Para o guarda-redes do FC Porto, Portugal deve avançar para o Médio Oriente convicto de que é um dos candidatos a vencer a competição.Em declarações à Betano MAG, divulgada esta terça-feira, Diogo Costa assumiu alguma ansiedade para que chegue o maior certame do futebol mundial. "Sim, no final de tudo um jogador português quer estar bem no clube e fazer tudo pelo clube, que é o que nos dá a presença na Seleção. Estou muito ansioso e, acima de tudo, motivado para que chegue e possamos trazer os melhores resultados para o nosso país", começou por dizer o guardião, abordando depois a candidatura de Portugal ao título mundial."Acho que sim, que temos todas as possibilidades de ganhar o Mundial. É óbvio que temos de pensar jogo a jogo, pois cada jogo tem a sua história. Temos de ter os pés bem assentes na terra, mas não vou mentir: somos um dos candidatos a ganhar o Mundial e temos de pensar assim, pois é isso que nos vai dar gasolina para podermos vencer todos os jogos", disse.Diogo Costa colocou ainda a França no lote de candidatos. "É a campeã do Mundo e foi a equipa que me surgiu de imediato na cabeça. Mas temos de pensar em nós e encarar o Mundial com os pés assentes bem no chão e pensar jogo a jogo", sublinhou, lembrando que o Grupo H onde também estão Gana, Uruguai e Coreia do Sul será "muito difícil".