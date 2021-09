Diogo Costa: «Aqui pensamos sempre em ganhar, foi com essa ideia que viemos cá»

Autor de uma par de defesas de alto nível, Diogo Costa foi uma figura importante no empate do FC Porto em Madrid. Apesar disso, o guarda-redes preferiu dividir os louros com a equipa.





"Fico contente por ajudar a equipa, mas não penso muito em mim. O meu foco está sempre no coletivo", vincou.O FC Porto viu um golo ser-lhe anulado na reta final do jogo, situação que deixou o guardião com um misto de sentimentos: "Sabor agridoce? Sim, somos uma equipa competitiva e procurámos representar bem o clube o nosso país. Aqui pensamos sempre em ganhar, foi com essa ideia que viemos cá. Há dias, mas demos o nosso melhor e isso é que importa".