Diogo Costa até 'avisou' para onde ia defender o segundo penálti do Club Brugge

Diogo Costa foi uma das estrelas da vitória do FC Porto por 4-0 sobre o Club Brugge, na noite de quarta-feira, que, em conjunto com o empate entre o Atlético Madrid e o Bayer Leverkusen selou o apuramento do FC Porto para os oitavos-de-final da Champions. O guardião defendeu o primeiro penálti cobrado por Vanaken e repetiu o feito quando o árbitro da partida mandou repetir a cobrança, aí já de Lang, por entrada indevida na grande área de Eustáquio.A verdade é que Diogo Costa 'anunciou' para onde o adversário iria cobrar o penálti. Na transmissão televisiva do encontro é percetível que o guarda-redes indicou com o olhar (momento aos 56 segundos do vídeo abaixo) aparentemente para um companheiro de equipa, o local para onde Lang irir efetuar a cobrança. E a verdade é que defendeu...