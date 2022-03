Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diogo Costa blindado até ao Mundial: guardião só sai pela cláusula de 60M€ SAD espera que a cotação suba a pique com a titularidade no Qatar. O próprio vê continuidade como favorável ao reforço do novo estatuto





• Foto: José Gageiro / Movephoto