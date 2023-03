Diogo Costa chegou aos 100 jogos e clássico com o Benfica foi o mais especial: «Um dia memorável...»

"É um sonho tornado realidade, porque é o clube do meu coração" ?

Os 100 jogos do Diogo Costa #DiogoCosta #IndomáveisPorNatureza @DiogoMCosta99 pic.twitter.com/W06QXUnqMl — FC Porto (@FCPorto) March 17, 2023

Diogo Costa recebeu na manhã desta sexta-feira uma prenda do FC Porto. O guarda-redes, de 23 anos, também teve direito a uma camisola evocativa do seu 100.º jogo pelos dragões, depois de ontem ter sido premiado Evanilson pelo mesmo motivo.Convidado a apontar o melhor momento nesse trajeto, o jovem dono da baliza portista apontou um duelo especial frente ao eterno rival."Talvez na época passada, frente ao Benfica, quando ganhámos o campeonato na Luz, com o golo do Zaidu. Foi um dia memorável, porque foi um grande dia, fomos campeões, foi o meu melhor jogo", referiu Diogo Costa, em declarações aos meios de comunicação do FC Porto.De resto, o guarda-redes manifestou a sua satisfação pela marca alcançada com a camisola do seu clube do coração."Para mim representa muito orgulho fazer 100 jogos pelo clube do meu coração, é sempre um prazer enorme e mais uma motivação para continuar a fazer mais jogos. Certamente que é um sonho tornado realidade, porque é sempre o clube do meu coração", reforçou Diogo Costa, revelando um desejo para o futuro: "Espero continuar a ganhar títulos e ajudar o clube."Recorde-se que Diogo Costa fez a sua estreia pela equipa principal do FC Porto a 25 de setembro de 2019, num jogo da Allianz Cup, frente ao Santa Clara, no Estádio do Dragão. Tinha então 20 anos e saiu com a sua baliza intacta.