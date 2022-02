Diogo Costa condicionado mas já no relvado

Diogo Costa deu hoje um novo passo rumo à sua recuperação, reforçando as esperanças portistas de vir a estar disponível para o embate com o Sporting, desta sexta-feira. O guarda-redes, de 22 anos, deixou o ginásio e subiu ao relvado, embora ainda para trabalhar de forma condicionada.Com Manafá em tratamento e Gonçalo Borges, extremo da equipa B, de novo promovido ao apronto do plantel principal, Sérgio Conceição orientará o derradeiro treino de preparação para o clássico amanhã, pelas 10h30, no Olival. A seguir ao treino realizar-se-á a habitual conferência de imprensa.