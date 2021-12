Diogo Costa: «De certeza que vamos festejar coisas bonitas no fim»

Diogo Costa deu voz à satisfação do plantel do FC Porto no final do encontro."Senti-me muito bem, acho que, falando de mim ou da equipa, estivemos muito bem. Ganhámos e era o que mais queríamos. Gostei da nossa forma de estar, tem lá o nosso ADN. Assim continuaremos bem e de certeza que vamos festejar coisas bonitas no fim. Apesar disso, sabemos que ainda não ganhamos nada e que ainda falta muito campeonato no fim", disse ao Porto Canal.Assumindo que os dragões tiveram alguma dificuldade em controlar o arranque de 2ª parte do Benfica, mas que, depois, controlaram a partida, o guardião vincou a importância dos dois triunfos seguidos sobre o rival: "É sempre muito bom. No entanto, independentemente de ser o Benfica, jogamos sempre para ganhar todos os jogos. Estamos felizes por termos vencido este jogo, vamos festejar um pouco para termos o sabor da vitória. Mesmo assim, temos de ter os pés assentes no jogo".