Diogo Costa e a aposta do FC Porto nos jovens: «Alegria por fazermos este trajeto juntos»

Apesar de não ter sido utilizado na final da Taça, Diogo Costa era um jogador feliz no fim do jogo."Festejei como se estivesse lá dentro, o nosso foco sempre esteve na equipa e não em cada um de nós. Era uma final, mas no FC Porto encarámos todos os jogos para ganhar. O Tondela é como se fosse contra o Benfica e o Sporting", referiu o guarda-redes, que olhou ainda para a sua época a nível particular: "Acreditava e não acreditava [que se ia afirnar]. Trabalhei no máximo e acreditei em mim. Se não for eu, ninguém faz nada por mim. Fui à procura disso e estou muito grato por tudo o que aconteceu esta época. Aposta em jovens? Jogámos todos juntos muito tempo na formação. É uma alegria muito grande fazermos este trajeto juntos. Nem todos o conseguiram e estão à procura de fazer o melhor nos seus clubes", referiu.