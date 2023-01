Diogo Costa e a possibilidade de conquistar a Taça da Liga pela primeira vez: «É a nossa gasolina»

Na Allianz Cup, tal como na Taça de Portugal, é Cláudio Ramos quem tem defendido as redes do FC Porto, mas foi Diogo Costa quem teve a palavra para vincar o objetivo portista de terminar com a maldição e conquistar esta época, pela primeira vez na história do clube, a Allianz Cup."Claro que acreditamos que podemos conquistar a prova pela primeira vez. Essa é a nossa gasolina... Temos de acreditar em nós e sabemos que temos qualidade para isso. Vamos dar tudo em campo e estaremos unidos para passar a meia final", afirmou Diogo Costa, em declarações reproduzidas pela Sport TV, esta segunda-feira."É um título que queremos muito pelo facto de ainda não o termos no nosso museu. Todos nós, jogadores e equipa técnica, queremos muito conquistar a prova", prosseguiu o número 99, recusando, depois, qualquer tipo de pressão extra por o jogo com o Ac. Viseu ser a eliminar."Mesmo no campeonato encaramos os jogos todos como sendo finais. Se não pensarmos assim… Se não pensarmos assim não temos a adrenalina e a motivação para o que queremos, que é ser campeões. Será mais um jogo, mais uma final e queremos muito ganhar este título", rematou.O FC Porto defronta o Ac. Viseu na meia-final da Allianz Cup quarta-feira, às 19h45, em Leiria.