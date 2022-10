Diogo Costa e a sua assistência para o golo de Galeno: «Foi um lance estudado»

Depois de ter brilhado na semana passada, Diogo Costa voltou a ser decisivo no triunfo do FC Porto sobre o Bayer Leverkusen, desta vez com nova defesa de um penálti e com uma assistência. De resto, o guarda-redes explicou o lance em que fez o passe decisivo para Galeno."Foi um dos lances que estudámos e que o míster nos passou. Eles tinham muitas vezes a linha defensiva subida e foi algo trabalhado. Trabalhámos muito e estamos satisfeitos por levarmos a vitória para casa", começou por explicar o guardião à Eleven Sports. O internacional português desvalorizou ainda o facto de ser agora o guarda-redes do FC Porto com mais penáltis defendidos: "Senti-me feliz, mas não penso no individual. O que procuro é ajudar a equipa".