Diogo Costa e o avançado mais difícil que já enfrentou: «Ronaldo tem uma forma impressionante de ver a baliza»

"Qual o avançado mais difícil e imprevisível que já defrontaste?". A pergunta foi colocada a Diogo Costa, na entrevista que concedeu à Betano MAG. E a resposta do guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional veio a pronto."De momento, o que posso dizer é que é o Cris, o Cristiano Ronaldo, apanhei-o na Seleção Nacional e tem uma forma de ver a baliza impressionante. A forma como ele remata e coloca a bola na baliza, a rapidez com que ela vai é impressionante. É sempre muito difícil de defender", destacou o guarda-redes.Por outro lado, o guarda-redes também foi questionado sobre a melhor defesa da ainda curta carreira e, nesse caso, já tardou mais a responder, visto que põe sempre o coletivo acima do individual."Não me passa assim nada pela cabeça. Se calhar a mais atual, o penálti contra o Bayer Leverkusen. Acima de tudo estou feliz por ajudar sempre a equipa", devolveu Diogo Costa. No caso, o guarda-redes elegeu o penálti que defendeu no Dragão, visto que a entrevista foi concedida antes do jogo do FC Porto em Leverkusen, onde também parou um penálti, além de ter feito uma assistência.