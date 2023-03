Diogo Costa recebe prémio de melhor guarda-redes da Liga Bwin em dezembro/janeiro

Diogo Costa, do FC Porto, recebeu esta segunda-feira o prémio de melhor guarda-redes do mês da Liga Bwin, referente aos meses de dezembro/janeiro, distinção que vence pela segunda vez consecutiva.O dono das redes dos azuis e brancos somou 31,85% dos votos dos treinadores principais da competição, batendo os 15,56% de Vlavchodimos, do Benfica, e os 10,37% de Arruabarren, do Arouca.Tendo somado dois dos quatros encontros disputados no período de tempo em questão sem sofrer qualquer golo, Diogo Costa foi essencial para a conquista de 10 em 12 pontos dos dragões nesse período.