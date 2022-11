Diogo Costa: «É uma honra enorme renovar com o clube do meu coração»

Depois de oficializada a renovação do seu contrato com o FC Porto até 2027, Diogo Costa surgiu acompanhado de Pinto da Costa na emissão do Porto Canal onde comentou este momento especial."É a minha casa, sinto o mesmo e estou aqui para ser mais um, para ajudar que o FC Porto tenha os mais títulos possível. É uma honra enorme renovar contrato com o clube do meu coração", começou por dizer o guarda-redes, de 23 anos."Estou à procura de objetivos, é para isso que trabalho individual e coletivamente, aquilo não sou só eu, o staff também. Toda a profissão exige responsabilidade, para mais estando num clube como este. Estou aqui para lidar com isso", anotou ainda o internacional português.