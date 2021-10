Diogo Costa: «É uma honra representar o meu clube do coração»

Depois de renovar contrato com o FC Porto até 2026, Diogo Costa deixou as primeiras palavras e não escondeu a felicidade de poder continuar a representar o clube do coração.





"Claro que sim. É sempre uma honra enorme representar o clube de coração desde que nasci.""Sempre foi o meu objetivo. O meu objetivo é representar o meu clube. Darei sempre o máximo por este clube.": "É uma grande responsabilidade, quero que o número seja visto por todos. A responsabilidade é levar esse número para o êxito. É um prazer enorme ter esse número."