Diogo Costa eleito melhor guarda-redes da Liga Bwin em dezembro

Diogo Costa foi esta segunda-feira eleito o melhor guarda-redes da Liga Bwin em dezembro, repetindo o prémio conquistado em setembro. O guardião do FC Porto, de 22 anos, recebeu 33,33% dos votos dos treinadores principais da competição.No segundo lugar ficou Adán (Sporting), com 29,86% dos votos, enquanto Frelih (Gil Vicente) completou o pódio, com 13,19% dos votos.Nos quatro jogos realizados pelo FC Porto em dezembro, para o campeonato, Diogo Costa foi totalista e sofreu apenas um golo, no triunfo dos dragões diante do Benfica (3-1).