Diogo Costa eleito melhor guarda-redes da Liga em dezembro/janeiro

Para Diogo Costa já se está a tornar um hábito…



Em novembro/outubro já tinha sido EuroBic - na #LigaPortugalbwin e em dezembro/janeiro volta a sê-lo



A votação ficou a cargo dos treinadores #LigaPortugal #NãoPára #criatalento

Depois de ter superado a concorrência em outubro e novembro, Diogo Costa voltou a vencer o prémio de melhor guarda-redes do campeonato em dezembro/janeiro.Após a contagem dos votos dos treinadores principais da Liga Bwin, Diogo Costa recebeu 31,85 por cento das preferências, destacando-se de Vlachodimos, do Benfica, com 15,56% e de Arruabarrena, do Arouca, com 10,37%.Totalista do FC Porto nas 20 jornadas já disputadas, o guarda-redes internacional português sofreu apenas 12 golos.