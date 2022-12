Diogo Costa eleito melhor guarda-redes de outubro/novembro da Liga Bwin

Diogo Costa conquistou o prémio EuroBic Guarda-Redes do Mês da Liga Bwin, relativo aos meses de outubro e novembro. O guardião do FC Porto somou 29% dos votos dos treinadores principais da competição, ultrapassando Vlachodimos (Benfica), com 21% e Ricardo Batista (Casa Pia), com 14%.Nos meses em questão, o internacional português assumiu a titularidade da baliza dos dragões nos cinco jogos realizados na Liga Bwin, nas quais sofreu três golos - o FC Porto venceu três partidas, sofreu uma derrota e averbou um empate.