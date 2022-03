Diogo Costa eleito melhor guarda-redes do mês de fevereiro na Liga Bwin

Com 35 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, Diogo Costa conquistou o prémio de melhor guarda-redes de fevereiro na Liga Bwin.O número 99 do FC Porto, recorde-se, já tinha sido distinguido, esta época, nos passados meses de setembro, dezembro e janeiro. Esta foi, portanto, a terceira conquista consecutiva e também o pleno no ano civil de 2022.Desta vez, Diogo Costa deixou para trás a concorrência de Adán, do Sporting, que recebeu 13 por cento dos votos e de Matheus, do Sp. Braga, que completou o pódio com 10 por cento das preferências.Nota-se que, no período em análise, Diogo Costa somou 357 minutos nos quatro encontros do campeonato, altura em que o FC Porto somou duas vitórias e dois empates.