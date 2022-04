Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes da Liga Bwin no mês de março, com um total de 36,30 por cento dos votos dos treinadores do escalão principal.O jovem guardião do FC Porto deixou para trás o sportinguista Adán, com 19,26%, e André Ferreira, do P. Ferreira, que recebeu 10,37% das escolhas.O internacional português que defende as redes do FC Porto foi distinguido pela quarta vez consecutiva, depois de já ter sido distinguido em dezembro do ano passado e janeiro e fevereiro deste ano.