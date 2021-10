Diogo Costa eleito o melhor guarda-redes de setembro da Liga Bwin

Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes da Liga Bwin no mês de setembro. Com 25% dos votos dos treinadores principais da competição, o guardião do FC Porto superou a concorrência de Odysseas Vlachodimos, do Benfica, que alcançou 22%, e de Antonio Adán, que terminou no último lugar do pódio com 16%.





Refira-se que o internacional luso, de 22 anos, foi titular nas três partidas dos dragões no campeonato nesse período, frente a Sporting, Moreirense e Gil Vicente, tendo sofrido três golos.