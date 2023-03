Diogo Costa eleito (sim, outra vez) o guarda-redes do mês da Liga Bwin

Diogo Costa volta a ser o favorito dos treinadores e conquista novamente o EuroBic - na #LigaPortugalbwin



Consegues adivinhar há quantos meses consecutivos o guarda-redes do @FCPorto vence este prémio?#LigaPortugal #criatalento #nãopára pic.twitter.com/V0rCEei9yd — Liga Portugal (@ligaportugal) March 13, 2023

Diogo Costa foi eleito uma vez mais o melhor guarda-redes do mês na Liga Bwin, distinção promovida pela Liga Portugal e que conta com a votação dos treinadores das 18 equipas participantes.O guardião do FC Porto e da Seleção Nacional vence a distinção pela terceira vez consecutiva. Junta o prémio de guarda-redes do mês de fevereiro ao galardão recebido na semana passada referente aos meses de dezembro e janeiro e ainda ao prémio respeitante aos meses de outubro e novembro.A título de curiosidade, refira-se que o vencedor do prémio de guarda-redes do mês de agosto foi Ricardo Batista (Casa Pia) e o de setembro foi entregue a Vlachodimos (Benfica).Na votação do mês de fevereiro, Diogo Costa obteve 22,22% dos votos, levando a melhor sobre Bruno Varela (V. Guimarães, com 15,87%) e Odysseas Vlachodimos (Benfica, com 15,08%).