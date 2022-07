Diogo Costa: «Estamos super motivados e confiantes para o que aí vem»

"A equipa está a responder muito bem e estamos super motivados para o que aí vem"



Declarações @DiogoMCosta99 ?#FCPortoPreSeason pic.twitter.com/YxOcLYGw8b — FC Porto (@FCPorto) July 13, 2022

No penúltimo dia do estágio do FC Porto no Algarve, mais concretamente esta quarta-feira, Diogo Costa deu voz ao espírito que reina no grupo campeão nacional, garantindo que estão todos "super motivados e confiantes para o que aí vem".Sobre os sempre exigentes trabalhos de pré-época, sobretudo para os guarda-redes que têm de mandar "mil quedas para o chão", o internacional português atirou: "É um sacrifício que temos de fazer, mas equipa está a responder muito bem", assegurou em declarações à comunicação do clube.O camisola número 99, prosseguiu com a garantia de que um "bom balneário é sempre o mais importante" na corrida pelo sucesso e, sobre o facto de a equipa ainda não ter sofrido golos nos três jogos disputados nesta pré-temporada, acrescentou: "Se não sofrermos golos, um ponto está sempre garantido e isso também dá confiança a toda a equipa".Com a Supertaça a pouco mais de duas semanas de distância, Diogo Costa lembrou que "num clube como este, quantos mais títulos melhor é" e confessou ter "saudades de sentir o apoio" dos adeptos portistas.