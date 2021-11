Diogo Costa: «Estou muito longe do que pode ser a fase final da minha evolução»

A entrevista de Diogo Costa à revista 'Dragões' abordou a recente renovação e a época de afirmação do jovem na baliza do FC Porto, entre outros temas. Titular desde o início da temporada, Diogo Costa, de 22 anos, vive um arranque de sonho, mas com muito ainda a provar.





"Sinto que estou numa fase muito importante, de me assumir por completo. Todo o êxito é fruto do meu trabalho, da minha humildade e sacrifício, e acho que é uma recompensa que sei que mereço. Isto também exige de mim que continue a trabalhar para que o futuro seja melhor ainda", afirmou o guarda-redes, admitindo não ter a "expectativa" de atingir o atual nível no imediato: "Não tinha, mas o que eu fazia todos os dias era com o propósito deste momento acontecer o mais rápido possível."Com a baliza do FC Porto, neste momento, 'no bolso', Diogo Costa não se vê já como uma obra acabada. "Sinto que estou ainda muito longe do que pode ser a fase final da minha evolução. E mesmo quando chegar a esse ponto vai haver sempre coisas para aprender", vincou.

Sobre a sua posição específica em campo, Diogo Costa apontou-a como "a mais difícil" do futebol, pois "a nível psicológico é a que exige mais força" do jogador. "Isso também passa pelo treino e pelo trabalho com os psicólogos da equipa. (...) Estamos mais expostos ao erro. É uma posição com muita responsabilidade", disse, vincando que, por vezes, o risco é mesmo a melhor opção: "Não sou propriamente uma pessoa de me esconder. Sempre fui mais de jogar no erro, acho que dessa forma irei ser melhor."