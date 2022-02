Diogo Costa foi novamente eleito guarda-redes do mês na Liga Bwin

Diogo Costa conquistou o prémio de melhor guarda-redes de janeiro da Liga Bwin. Foi a terceira vez, na presente temporada, que o jovem internacional português, de 22 anos, arrecadou a preferência dos treinadores da principal competição do futebol português, depois de também ter sido distinguido em setembro e dezembro do ano passado.Desta feita, Diogo Costa reuniu 38,82% dos votos, superando a concorrência de Adán (16,45%), do Sporting, e de Vlachodimos (10,53%), do Benfica, que completaram o pódio.No período em questão, Diogo Costa foi totalista nas quatro jornadas que o FC Porto disputou, ajudando às vitórias sobre Estoril, Belenenses SAD, Famalicão e Marítimo.