Diogo Costa integra a elite

O ano que está prestes a terminar foi o de confirmação de Diogo Costa como um dos melhores guarda-redes do Mundo. A esse propósito, aos 23 anos, o jogador do FC Porto integra uma lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) com 25 candidatos de todo o Mundo a melhor guarda-redes de 2022.

Quer isto dizer que Diogo Costa pode ser o sucessor do italiano Gianluigi Donnarumma, que venceu a última edição deste prémio que é atribuído desde 1987. Iker Casillas, espanhol com quem o número 99 portista já partilhou balneário, já conquistou esta distinção por cinco vezes, o que constituiu recorde, a par do italiano Gianluigi Buffon e do alemão Manuel Neuer.

O melhor resultado conseguido por um guarda-redes português foi obra de Rui Patrício, em 2016, tendo terminado no terceiro posto, então como campeão europeu por Portugal. Diogo Costa não teve uma prestação que desejava no Qatar, mas mantém o seu estatuto de titular da Seleção e tem vindo a brilhar mais do que todos os outros na Liga dos Campeões.