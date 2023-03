Diogo Costa já esteve no Olival a recuperar da lesão

Diogo Costa já esteve no Olival, na manhã desta quinta-feira, a recuperar da lesão no ombro direito. De acordo com o boletim clínico divulgado pelo FC Porto no seu site oficial, o guarda-redes fez tratamento a uma lesão muscular, motivo pelo qual teve de abandonar os trabalhos da Seleção Nacional.Para além de Diogo Costa, João Mário, Pepe e João Marcelo também fizeram tratamento às respetivas lesões.Os jogadores à disposição de Sérgio Conceição voltam a juntar-se amanhã, no Olival, para mais um treino.