Diogo Costa já teve alta e está em repouso

O FC Porto emitiu uma nota há instantes para atualizar o estado clínico de Diogo Costa, guarda-redes que saiu de maca do jogo com o Arouca após ter sofrido uma queda desamparada no relvado, quando saiu a um cruzamento e esbarrou em Abdoulaye.Diogo Costa foi conduzido até um hospital e o FC Porto informa que o jogador foi observado e já teve alta. "O guardião azul e branco está em descanso e fará exames complementares nas próximas horas", acrescenta a nota divulgada pelo clube portista.