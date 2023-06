Diogo Costa: «Manchester United? Isso é internet»

Diogo Costa não escondeu a desilusão por o FC Porto não ter conquistado os quatro títulos nacionais em 2022/23."É mais difícil ver o jogo no banco. [O campeonato] era o nosso principal objetivo, queríamos ter feito quatro em quatro, mas nunca faltou orgulho. Cometemos erros, mas nunca baixámos os braços. Foi esse o nosso principal lema. O que queríamos era a dobradinha, não conseguimos esconder o sentimento algo amargo. Não conseguimos disfarçar isso e não vamos ficar super felizes, apenas felizes", vincou.Questionado sobre se gostava de encarar os jogos da Seleção com a "vida resolvida", isto em alusão ao suposto interesse do Manchester United, o guarda-redes foi perentório: "A minha vida está resolvida com o FC Porto. Se posso garantir [a continuidade] aos adeptos? Sim, não está nada resolvido. Manchester United? Isso é Internet…".